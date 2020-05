El drama que vivió la víctima de un violador que estuvo con domiciliaria

Este caso se sumó al del abuelo violador de Junín de los Andes, y el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario que el viernes la sala penal del Tribunal Superior de Justicia admitió y anuló la prisión domiciliaria para el agresor fundando que los jueces de Impugnación no tuvieron en cuenta los informes médicos ni la perspectiva de género.

En esa audiencia estuvo Ana, quien el 7 de diciembre de 2014, con un embarazo en curso y un hijo de cinco años, estaban amaneciendo cuando el agresor irrumpió en la casa. Los ató a ambos y luego arrojó al niño por una ventana y le tiró un yogur para que comiera.

A ella la estranguló con una cuerda, la amenazó con un cuchillo y cuando la iba a violar, ella le dijo que estaba embarazada, por lo que la obligó a practicarle sexo oral.

En medio de la pandemia volvió a revivir la pesadilla. “Cuando me enteré, estuve tres noches sin dormir por el temor que tenía de saber que estaba en su casa y podía escaparse, porque no tenía tobilleras ni un rondín que lo controlara”, contó la víctima a LMN.

“Lloré toda la primera noche. Me iba al baño a llorar y rezar para que no me viera mi hijo más grande, que es el que estuvo conmigo ese día. Le pedí a Dios explicaciones porque la Justicia en la tierra no me las daba. De lo que estoy segura es de que la justicia divina no se va a poder escapar”, afirmó.

“Yo pensé que el caso ya estaba cerrado, todo esto me produjo mucho dolor y mucha tristeza. Si siguen dando domiciliarias así, a muchas personas les van a causar dolor, y revivir el dolor es lo más difícil”, describió la joven madre.

Reza para perdonar

“Te soy sincera, yo trato de dejar todo esto atrás, porque tengo hijos y tengo que salir adelante, por eso me aferré a Dios y tengo que tratar de que salga el perdón de mí para él, por eso rezo todos los días porque tengo que perdonar a los que me hacen daño”, reveló la joven.

“Es algo muy fuerte para una, porque a la persona que te hizo daño, te maltrató como persona y te humilló como mujer, igual hay que perdonarla”, explicó Ana.

“Por ahí me surgen sentimientos encontrados y me pregunto cómo puedo perdonar a alguien que me hizo tanto daño, pero aún así pienso que tiene que salir de mi corazón el perdón hacía él”, concluyó la joven madre, que a partir de su experiencia ayuda a otras víctimas de violencia de género.

-> De ayudar a otras chicas al trauma de los juegos

Ana trabaja de manera activa en la iglesia y su historia se la suele contar a otras jóvenes que son víctimas de violencia de género para ayudarlas a salir adelante.

“A la iglesia a la que voy llegan muchas chicas con estos casos. Gracias a Dios, yo día a día puedo salir adelante y contarles mi testimonio a otras chicas que están sufriendo violencia de género. Les cuento las cosas que hice para salir de mi casa y no tener temor y les digo que, aun así, yo quiero seguir viviendo y que siempre hay una salida”, detalló Ana.

Dentro de las secuelas que la dejaron marcada está el no poder jugar con sus hijos a algunos juegos por el trauma que les quedó.

“Jugar al gallito ciego o ponerle la cola al chancho, que son juegos donde te vendan los ojos, a mi hijo le atemorizan. Cuando ocurrió el ataque a él no solo lo ató como si fuera un chivo, sino que además le vendó los ojos y lo arrojó por la ventana como una bolsa de papa. Nos tuvo secuestrados siete horas”, recordó la joven madre, que ahora está más tranquila con su agresor de nuevo en la cárcel.

-> Avatares de una polémica resolución judicial

13/4 Jueza de ejecución rechaza. El pedido de prisión domiciliara del abusador era por una afección respiratoria en el marco de la pandemia. La jueza Raquel Gass se la denegó.

El pedido de prisión domiciliara del abusador era por una afección respiratoria en el marco de la pandemia. La jueza Raquel Gass se la denegó. 15/4 Revisión también rechaza. La defensa del hombre escaló y un tribunal revisor también entendió innecesaria la domiciliaria ya que el informe médico no la avalaba.

La defensa del hombre escaló y un tribunal revisor también entendió innecesaria la domiciliaria ya que el informe médico no la avalaba. 27/4 Lo mandaron a la casa. Un tribunal de Impugnación, sin dar fundamentos, lo mandó a la casa de la hermana y sin tobillera electrónica. La polémica se disparó.

Un tribunal de Impugnación, sin dar fundamentos, lo mandó a la casa de la hermana y sin tobillera electrónica. La polémica se disparó. 4/5 Fiscalía impugna ante el TSJ. El fiscal general José Gerez y el fiscal Breide Obeid presentaron el recurso por el cual se solicitó que se anule la decisión de Impugnación por ser arbitraria.

El fiscal general José Gerez y el fiscal Breide Obeid presentaron el recurso por el cual se solicitó que se anule la decisión de Impugnación por ser arbitraria. 8/5 El TSJ lo manda a la cárcel. Los vocales de la sala penal anularon la decisión de impugnación por falta de fundamentación y perspectiva de género. El abusador volvió a la cárcel.

