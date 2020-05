Fernández: "Si seguimos el ejemplo de Suecia hoy tendríamos 13 mil muertos"

Explicó de esta forma el camino que eligió Argentina, al igual que Noruega, y lo contrapuso con los resultados alcanzados en cuanto al cuidado de la gente con un país que no lo hizo, el caso de Suecia.

Leandro Cahn on Twitter De golpe este tuit cobra actualidad https://t.co/3j2BbEstcP — Leandro Cahn (@leandrocahn) May 9, 2020

"Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia, que con 10 millones de habitantes cuentan más de 3.000 muertos, lo que me están proponiendo hacer no hubiese llevado hoy a tener 13.700 muertos", dijo, al comparar cantidad de habitantes de Suecia y Argentina, y la proporción de muertos del país nórdico con la que tendría Argentina con la cantidad de habitantes.

El mandatario se "fue así de lejos" para mostrarles a quienes están "atrapados por la ansiedad" de abrir la economía las consecuencias de abrir la economía y no prestar atención a la cuarentena.

También les recordó "a los que dicen que genera desempleo" la cuerentena, que "el departamento de Estado de Estados Unidos reportó un aumento del desempleo de 10 puntos porcentuales, que estiman acumula 20 millones de nuevos desempleados.

"En dos meses la pandemia se llevó en Estados Unidos mucho más que en la crisis del 2008, cuando la cantidad de desempleados alcanzó 2 millones", agregó.

"Todo esto es para que no mientan más, generan ansiedad, preocupan a la gente", dijo.

cuadro-situacion-coronavirus-europa-america.jpg

"Tengo la suerte de gobernar con los gobernadores que tengo, también opositores, hay algunos que gobiernan y algunos que vía Twitter solo convocan al descuido de la gente", resumió. "No me van a torcer el brazo, voy a cuidar a la gente antes que nada", dijo.

Durante su mensaje igualmente recordó todas las medidas tomadas por el gobierno nacional en favor de las empresas y sus trabajadores.

"Sabemos el padecimiento de quienes tienen sus negocios cerrados y no pueden trabajar, sabemos el problema que tenemos, lo que la cuarentena genera a los fines de desarrollo económico, por eso para aliviar a quienes lo necesitan, se tomaron medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia, los créditos a tasa cero, los planes de asistencia al trabajo y a la producción", completó.

LEÉ MÁS

Cuarentena fase cuatro: Fernández anunció la reapertura progresiva en el país

Qué establece el decreto de la cuarentena fase cuatro

Gobierno analizará cómo agilizar el IFE y seguir suspendiendo despidos

EEUU: el desempleo más alto desde la Gran Depresión de 1929