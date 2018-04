Reclamo gremial en registros civiles pero hay atención al público

Trabajadores de toda la provincia están con quite de colaboración por el cumplimiento de las comisiones por casamientos a domicilio desde febrero y por la falta de ropa.

"Uno de los impuestos es el matrimonio a domicilio, somos muy poquitos los que los hacemos porque son en días y horarios inhábiles. Por cada uno se nos tiene que depositar el 40%, de los 2 mil pesos, nos depositan 800 pesos. Pero desde febrero está sin ser abonados", explicó en diálogo con LU5 la delegada por ATE delegación Senillosa, Miriam Figueroa.

La delegada recargó la falta de cumplimiento a la nueva administración del que dependen, es decir al de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno. "Parece que no se enteraron que tienen 64 oficinas de registro civiles a su cargo", añadió.

Indicó que "el martes la asesora de la nueva administración nos dijo que el expediente de la ropa se perdió. No solo pedimos que nos paguen los matrimonios de febrero, que nos paguen la ropa de trabajo, que haya Internet en las oficinas, que nos den refrigerio, sino que entreguen las 200 libretas de casamientos realizados a nivel provincial porque estamos incumpliendo con el artículo 420 del código civil".

Esta mañana los trabajadores de estos organismos provinciales realizarán una asamblea para determinar cómo seguirán con las medidas de fuerza durante la próxima semana.

"Las oficinas de registros civiles que no tienen la conexión de la Optic, no tienen internet por falta de pago. En esas oficinas no se toman tramites", añadió.

La titular de los Registros Civiles de la provincia, Daniela Bermúdez, desmintió que no cuenten con el servicio de internet en las 64 oficinas de Neuquén. "Sólo tuvimos un inconveniente con el proveedor del Centro de Documentación Rápida de calle San Martín que él tenía un problema fiscal que debía solucionar antes que Hacienda, que es muy estricta, le deposite el importe. Pero fue solucionado", aclaró a LMN la funcionaria.

Al tiempo que dijo que la medida de fuerza de los gremios sólo afecta en un 15% la atención en todos los registros civiles de la provincia.

"El 90% de las oficinas tienen internet por la Optic, son pocos los proveedores privados de internet", agregó Bermúdez.

Recomendó a los ciudadanos que se comuniquen con la Dirección Provincial de Registros Civiles de la calle Planas al 449-5422 para ser derivados en caso de que la oficina se encuentre con medidas de fuerza.

Respecto al reclamo puntual, la funcionaria indicó que se le hizo un ofrecimiento por el pago de ropa atrasada el pasado martes que el gremio rechazó e inició las medidas de fuerza. "Ofrecimos 5 mil pesos y lo rechazaron pero oficialmente no indicaron ninguna cifra. No obstante tenemos una mesa de negociación del Ciap para el próximo 25 de abril", añadió.