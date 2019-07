La zona norte de Rincón de los Sauces, una ciudad de 42 mil habitantes y con una tradición vinculada a la proliferación de las cigüeñas, promete dinamizarse a partir del creciente interés de las operadoras en fomentar la perforación con horizonte a Vaca Muerta.

En un contexto de precios favorables del barril de Brent, cuatro firmas propusieron proyectos de exploración para llevar las técnicas no convencionales a los campos maduros.

YPF anunció un proyecto para perforar nueve pozos no convencionales en el área de Chihuido de la Sierra Negra. Se trata de una propuesta para explotar tres locaciones a través de pozos horizontales, que aún no comenzó a operar. Sin embargo, no es la única compañía interesada. También hicieron lo propio ExxonMobil, Chevron en el área de El Trapial y Tecpetrol, que anunció su interés por explotar la zona de Los Toldos II.

Por otro lado, en el segmento convencional, las operadoras fomentan proyectos para desarrollar la recuperación terciaria a través de la inyección de polímeros, otro potencial caudal de actividad para las empresas ya instaladas en la región.

Las futuras intervenciones de estas compañías abren un nuevo panorama para la localidad. Según su intendente, Marcelo Rucci, los proyectos anunciados traen expectativas de mayor actividad económica y progreso para Rincón, así como la llegada de más personas que ansían trabajar en la industria petrolera.

Con esta nueva perspectiva, el jefe comunal pidió el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial, con el objetivo de brindar una infraestructura capaz de soportar el crecimiento acelerado que trae la era del shale.

Aunque el tamaño de Rincón y su historia ligada al apogeo de los convencionales le dieron una base diferente a la de Añelo, una localidad de 8 mil habitantes, el intendente de esta ciudad del norte aseguró que el sector corre el riesgo de sufrir el mismo colapso que se vivió en el corazón de Vaca Muerta. En ese contexto, mencionó que es necesario reforzar las obras que garanticen la provisión de servicios como el gas y la electricidad, o la conectividad necesaria para hacer frente al trajín de vehículos de gran porte que comenzarán a arribar a la zona.

Este despegue también genera expectativas en la contratación de mano de obra local. Rucci aclaró que los habitantes ya comenzaron a capacitarse para dar respuestas a las nuevas demandas de trabajo.

Julián Cervera, gerente del Centro PyMe-Adeneu, aseguró que los proyectos abren las puertas a la relocalización de empresas neuquinas que ya proveen servicios petroleros pero que podrían pensar en mudarse porque la distancia de 230 kilómetros entre esta ciudad y la capital no permitiría los traslados diarios. En ese marco, mencionó la importancia de la relocalización del parque industrial para que se emplacen las compañías y que acompañen a las más de 800 firmas ya presentes en la ciudad, que nacieron al calor de la explotación convencional de El Trapial y hoy podrían expandirse o sumar nuevas ramas de negocios gracias al empuje del shale.

De este modo, Rincón busca reconvertirse a las necesidades de la industria que reconfigura el mapa energético nacional.

Su desarrollo abre el interrogante de si otras localidades podrían recibir la influencia: sólo el 4% de las áreas están en desarrollo y se sabe que Vaca Muerta cruza cerca del 60% de la provincia.

En ese contexto, aún hay ciudades lejanas al epicentro de los no convencionales con expectativas de producir.