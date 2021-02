Río Negro aún no inscribe para la vacunación contra el Covid

La vacunación a la población será previa inscripción. El Gobierno habilitará una aplicación móvil y un sitio web para tramitar el turno, pero no se habilitará hasta que el stock de vacunas sea suficiente. Según informaron desde Salud, aún no se llegó al 50% del personal sanitario, que se mantiene como la principal prioridad de la campaña. "No queremos generar una expectativa inscribiendo sin dar una fecha. Pensar en abrir la vacunación hoy no es posible. Esto puede cambiar en semanas, depende de cuándo lleguen las vacunas" para la aplicación, dijo González a LU19.