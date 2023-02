River vs. Tigre: hora, formaciones y TV

Hasta aquí, el equipo de Demichelis acumula dos triunfos (2-0 vs. Central Córdoba y 2-1 vs. Argentinos Juniors) y en el medio sufrió una derrota (2-1 vs. Belgrano, en Córdoba). En el juego, River evidenció problemas en la última línea. Frente a Argentinos sufrió más de la cuenta cuando Enzo Pérez dejó su lugar en la cancha.