En primer lugar, se cruzó con Amalia Granata, quien aseguró que el conductor había difamado a su amigo Álvaro Zicarelli (ex director de Asuntos Globales del Senado). “Has dicho barbaridades. Hablaste de él, es personal. Decir que una persona vende mujeres o es narcotraficante es personal”, anunció la ex candidata a diputada por la Santa Fe, a lo que él respondió: “Jamás difamé. Hablás de cosas personales y en mi área, la política, no se habla de cosas personales”, sentenció.

Luego, Navarro tuvo que recordar las elecciones presidenciales de 2015, por haber asegurado que Daniel Scioli había vencido a Mauricio Macri “por amplia diferencia” y se defendió explicando que sólo leyó el graph que le pusieron los dueños del canal.

Por último, recordó la pelea a golpes de puño con Baby Etchecopar, que ocurrió el año pasado. “Él había hecho dos o tres editoriales muy insultantes contra mí en el medio de casos como fue el de Candela o cuando golpearon a trabajadores en la Panamericana. Un día fui al baño y él estaba ahí y no me quería dejar salir. Me tiró una patadita. Y bueno, ahí me enojé. Él cobró más”.

