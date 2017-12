Rossomanno llegó y ya se ilusiona con el debut en el TC Mouras

Ayer llegó a esta ciudad tras consagrarse este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. Un grupo de fans se congregó frente al monumento a San Martín para recibirlo.

Al grito “dale campeón, dale campeón”, fue ovacionado el mayor de los mellizos como se los conoce a él y su hermano, Franco, quien concluyó quinto en el campeonato y aspira también a subirse a un auto con techo, siempre que logren reunir del dinero para solventar la campaña.

Con la copa en mano, se subió a la máquina puesta arriba de una grúa con el 1, frente al Monumental, en pleno centro, y aceleró generando un sonido tronador que acompañó la ovación de su fans.

Embed

“Volver y encontrar a esta gente es una alegría inmensa”, dijo en medio de abrazos de familiares, amigos e hinchas que ya se anotaron para hacerle el aguante en el Mouras.

“Tenemos pase directo así que la idea es competir en esa categoría. Estamos trabajando con mi papá y el equipo para en dos meses estar compitiendo”, se ilusionó.

“Necesitamos apoyo de la Provincia. Este año no nos pudieron ayudar pero ahora que conseguimos el pase directo al TC Mouras, esperamos que se pueda dar. Demostramos que si el auto está para andar adelante, tanto yo como mi hermano Franco podemos andar muy bien y ganar”.

Un nuevo desafío

“Hasta ahora los vi desde lejos”

“Todavía no me he subido a un auto del TC Mouras, no tuve la suerte de hacerlo. Sólo los he visto de lejos en las carreras ya que ellos corren en el mismo circuito. Por ser campeón, logré el pase directo. Si nos da el presupuesto, también correrá Franco”.