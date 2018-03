Sandro tuvo su cierre entre enojos y lágrimas

El último episodio incluyó el emotivo casamiento de Roberto Sánchez con su última pareja, Olga Garaventa, y su maratónico regreso a los escenarios en medio de un cuadro de salud complicado.

El broche de oro estuvo a cargo de los tres Sandros: Agustín Sullivan, Antonio Grimau y Marco Antonio Caponi compartieron la escena final al ritmo de “Al final la vida sigue igual”.

La gala, cargada de chivos publicitarios, no estuvo exenta de emoción. “Tantas veces dije no te quiebres y aquí estoy, quebrado”, lanzó entre lágrimas Grimau. “Es un sueño que me regaló esta profesión que jamás hubiese imaginado”, dijo sobre su papel. Isabel Macedo tampoco pudo contener el llanto al agradecer a sus compañeros y al público por acompañar la tira e ir al teatro.

Líder: los 13 capítulos de la tira promediaron los 14,7 puntos, mientras que el debut y el final midieron 15,4.

Críticas en las redes

Sobre el final del evento, Alejandro Sergi y Juliana Gattas de Miranda! se subieron al escenario para interpretar “Rosa, rosa” y “Dame fuego”, dos canciones emblemáticas del Gitano. Sin embargo, la performance fue duramente criticada en las redes. “Mañana Sandro se levanta de la tumba y sale carta documento para #Miranda”, “No se saben ni la letra”, se quejaron varios tuiteros.