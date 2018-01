Se calentó y estalló de furia

La rubia, que está haciendo temporada en Carlos Paz con La isla encantada, se mostró enojadísima por cómo la describieron al nominarla. “Se hizo conocida como ‘la chica del clima’ de TyC Sports, rápidamente se convirtió en una celebridad en las redes y eso la catapultó al ‘Bailando’”, se puede leer en el texto.

“Así, la continuidad lógica fue hacer temporada en Villa Carlos Paz, a donde llegó como parte del elenco de La isla encantada, en su debut como actriz. En Instagram tiene 2,4 millones de seguidores, y este verano se dedicó a ‘competir’ con las bellezas naturales que tiene Córdoba”, continúa el extenso texto, y luego describe su estadía en la villa: “Ha subido desde sus producciones de fotos en los ríos y el lago hasta sus looks de noche para las fiestas, pasando por sus habituales rutinas de gimnasio. Sol Pérez ‘vive’ en Instagram, y desde ahí muestra cómo está viviendo esta temporada”.

Furiosa: El diario intentó describir por qué fue nominada en la terna Figura en Redes y ella estalló.

Puso los puntos: “Es una falta de respeto lo que escribieron. Gracias a la gente estoy donde estoy”.

“Sola” se puede

Desde su cuenta de Twitter, Sol descargó su bronca por la descripción: “Decidí no asistir a los premios VOS ya que es una falta de respeto lo que escribieron hoy. Gracias a la gente estoy donde estoy, gracias a la gente hago boliches y eventos todos los días. Me quedo SOLA hasta las tres de la mañana sacándome fotos con la gente y lo hago porque quiero, nadie me obliga. Un beso”.

Desde el diario quisieron poner paños fríos para que la ahora actriz no falte a la cita, pero ella parece que no cambiará de postura. “Escribimos la ficha de buena fe. Ojalá lo entiendas y nos acompañes el lunes”, expresa el tuit enviado desde el suplemento Vos.