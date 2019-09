El actor lleva más de 20 años interpretando personajes que mueren, entre los que se encuentran muchos villanos. Una de las más recordadas es la de Boromir en El Señor de los Anillos, cuando cae defendiendo a los hobbits Merry y Pippin, escena que incluso fue una de las favoritas de Bean.

Sin embargo, la que más sorprendió al británico, según sus propias palabras, fue la de Game of Thrones. "Leí los libros de Game of Thrones y me dijeron, 'Tu morirás en esta, pero es casi al final de la serie. Y para mí fue como, 'Ok, está bien." Así que en esa ocasión me dejaron muy claro que yo iba a morir, y pensé, 'No quiero estar atrapado en una de esas series que duran siete años.' Pero ahora desearía que hubiera pasado. Pero estaba muy claro lo que George R.R. Martin quería que le sucediera a Ned, y así fue”, concluyó.

