Se cayó Aerosmith

La prensa del show en Argentina envió unas palabras firmadas por Tyler. “A toda Sudamérica... Brasil, Chile, Argentina y México: lo siento mucho y siento que los he decepcionado”, comienza expreando el cantante en el texto. Luego explicó que debió volar a Estados Unidos por órdenes médicas tras el concierto en San Pablo.

“Por favor, no se preocupen. No estoy en una situación de peligro pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato. Prometo que volveré. Lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera yo pude prever para estos shows. Como dicen, «los humanos hacemos planes y Dios se ríe». Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto.”, cierra el creador de “Crazy” y “Love in an Elevator”.

¿Poca venta?

Si bien desde hace unos días circulaba el rumor de que la venta de entradas para el concierto en Argentina no iba demasiado bien, lo cierto es que estaba todo listo para el show: el lunes ya había empezado a armarse el escenario para el próximo martes y la banda se encontraba en plena gira por América latina.

En las próximas horas la producción del show en Rosario informará cuáles son los pasos a seguir para la devolución del dinero por las entradas adquiridas mediante el sitio Fullticket.