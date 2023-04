Se expulsará del país a cuatro personas por especular con divisas

En mi tarea de investigar la historia repaso diarios del siglo pasado y siempre me llaman la atención titulares -que de no mirar la fecha- bien podrían ser de estos días. Significa que los problemas que nos aquejan no son nuevos y los formatos de resolución tampoco. Tal vez la única diferencia es que, en esos años la legislación era más dura y menos garantista en los procedimientos judiciales.