Todo comenzó cuando los invitados al clásico programa de la diva iniciaron un debate por el precio del dólar y la inflación en el país, factores que provocaron que en algunas verdulerías el precio de la lechuga alcanzara los 180 pesos. En ese momento, Tetaz desmintió que ese sea el precio real y explicó que la crisis también está generada por rumores e hizo referencia a un comentario del actor. “Coco, vos en los últimos cinco minutos pasaste de decir que te iba muy bien en el teatro, 400 o 500 personas, explotando en barrios humildes del Gran Buenos Aires, a que la gente no puede pagar la lechuga”, lanzó.

La frase generó la rápida respuesta de Sily. “Vos sos un genio que tratás de tapar una realidad que no se puede tapar. Te admiro porque tenés una solvencia para el dibujo maravillosa”, retrucó. “Podés disentir, pero lo del dibujo no te lo permito, es una falta de respeto y no te lo permito”, lo frenó Tetaz, en una reacción inesperada que incomodó a la propia Chiqui.

Bronca: Sily acusó a Tetaz de “dibujar” una realidad falsa, algo que fastidió al economista.