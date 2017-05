Se viene un tarifazo blando

La reacción ante los tarifazos durante el invierno pasado, en los inicios del gobierno de Mauricio Macri han dejado algunas secuelas: la idea de que los cambios deben ser graduales y no bajo las políticas de shock. Pero no siempre los vecinos le dan la derecha a este sistema que, en definitiva, termina afectando el bolsillo de la gente. CALF anunció que otra vez va por un aumento en la tarifa. Las subas salariales hacen que tengan que trasladar ese costo a la factura. Desde la cooperativa intentaron llevar tranquilidad a los vecinos, dijeron que el aumento casi no se sentirá en el consumidor final. Pero los consumos cada vez son más pesados de pagar, sobre todo para algunas familias de bajos recursos sin el servicio de gas y que tienen que calefaccionarse con artefactos eléctricos. El golpe al bolsillo no es exclusivamente de CALF, también sucede en el EPEN. Este mes, algunas facturas, producto de los altos consumos en el verano por los aparatos de refrigeración, causaron pánico en más de una familia. Boletas que iban de los 800 a los 2500 pesos, en un contexto económico donde todo aumenta a buen ritmo, menos los salarios. Este invierno se verá por primera vez cuáles fueron las consecuencias reales del tarifazo de hace un año, debido a que la escalada inflacionaria de consultoras y la proyección de entre un 20 y 28 por ciento no se corresponden con los reajustes salariales que están en vigencia.