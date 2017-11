¡Seis para triunfar! Seguimos imparables con los aciertos

Pero vayamos por parte y establezcamos un orden cronológico. El lunes pegamos de entrada con el 33 (Cristo), uno de los recomendados en las fijas, que vino en Provincia nocturna. La cosecha continuó al día siguiente con el mismo numerito, que consumó su brillante doblete en la Primera de Ciudad.

Las fijas siguieron imparables el miércoles. Esta vez con el 82 (la pelea), que dio la nota en La Primera de Provincia. Y aún faltaba el show de “los salvadores”. Que tomaron la posta y el jueves se lucieron con un doblete pues salieron el 22 (Loco) en Neuquén vespertina y el 40 (cura), que hizo ruido en Neuquén matutina. Y redondearían una memorable performance el viernes por la noche en la misma quiniela con el 64 (llanto). En realidad, lloró de alegría la barra que nos acompaña.

De esta manera, los principales datos de LM Timba no defraudaron a quienes tomaron nota y se la jugaron por ellos en la quiniela. Sí, como para empezar noviembre con un poco de aire y esperanzados en seguir acertando con las sugerencias quinieleras de esta página que promete seguir dando qué hablar en los próximos sorteos.

3 Los salvadores tuvieron 100 % de eficacia. Las fijas, doblete, y uno repitió.

¡Decime qué seis siente!.

Lunes: salió el 33, una de las fijas.

Martes: repitió el 33.

Miércoles: dio la nota el 82, otra de las fijas.

Jueves: salieron el 22 y el 40, salvadores.

Viernes: brilló el 64, otro salvador.

Millones que nadie reclama en Uruguay

En Uruguay, todos los años millones de dólares en premios de apuestas no llegan a sus legítimos acreedores porque estos dejan de cobrarlos por diversos motivos. En 2016, el monto de los aciertos no cobrados superó los u$s 6 millones, según informó el titular de la Dirección de Loterías y Quinielas, Luis Gama. El funcionario precisó que la mitad de esa cifra corresponde a aciertos en los juegos de quiniela y tómbola, por montos menores a 2000 pesos.

Aunque la falta de cobro puede obedecer a variados motivos, entre ellos la pérdida del resguardo o del boleto, Gama entiende que los apostadores no cobran sus premios porque muchas veces hacen la jugada en una agencia concreta y luego viajan y no tienen dónde hacerlo efectivo. Así lo consignó el sitio especializado El Diario del Juego.