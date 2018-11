En las imágenes se puede ver al agente en una actitud violenta, mientras uno de los chicos intenta calmarlo. Además, se lo ve pegando una cachetada y agrediendo a la mujer que filmaba la secuencia. El sargento, Leonardo Cejas, inclusive disparó al suelo en señal de amedrentamiento.

"En mi vida jamás me peleé con nadie; nunca estuve involucrado en una gresca. Eso fue hasta el domingo pasado, cuando me golpearon por primera vez; y el que me atacó fue un policía. No lo puedo creer", declaró el joven a quien se lo puede ver con las manos encima del móvil sin mostrar ninguna resistencia.

Según se dio a conocer desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cejas fue separado del cargo mientras se investiga el hecho.

Embed

LEÉ MÁS

Policías de Tránsito se filmaron bailando y manejando

Escrachan a policías dándole una brutal golpiza a un joven