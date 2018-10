El hecho fue registrado y divulgado por vecinos, que utilizaron las redes sociales para denunciar el abuso de autoridad.

En las imágenes, se puede observar a cuatro efectivos distintos que se turnan para propinarle patadas y piñas al joven, de quien no trascendió la identidad, indefenso entre una pared y una camioneta abandonada.

Más tarde, se supo que quien habría sido víctima del asalto no identificó al joven como el autor del hecho. Las autoridades aún no han dado a conocer las identidades de los agentes y si serán o no sancionados.

