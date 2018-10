“Es un partido especial para mí, es la primera vez que me toca ir de visitante al club que me formó como persona y como deportista. Uno sabe que en este trabajo estas cosas pueden pasar. Cipo no vive un buen momento y me pone un poco mal por gente que conozco y trabaja ahí, que lo sufren. Gente muy querida a la que aprecio, como el caso del Tuti Del Prete, de Germán Weiner, de Miguelón (Miguel Carrasco, utilero), todo el cuerpo médico al que le estoy recontra agradecido, y por ellos no me gusta verlo en esta situación”, admite el ex capitán a horas del choque entre los vecinos.

Al analizar el partido que puede darse, no considera una ventaja el flojo presente del Capataz. “No sé si es bueno o malo enfrentarlos ahora. El fútbol tiene esas cosas y nunca sabés lo que va a pasar. Cada partido es diferente”, señala con cautela.

No le gritaría un gol

Lo que sí tiene en claro y anticipa es su posible reacción si llega a convertir. “Si hago un gol, no lo voy a gritar por respeto a lo que he vivido con la camiseta de Cipo y lo que me ha dejado el club. Pero sí que voy a dejar todo por Independiente, que me paga el sueldo, me hace sentir profesional y me permite seguir jugando a la pelota”, aclara agradecido por partida doble.

“Ojalá que sea lo mejor para Independiente y obtener un buen resultado”, finaliza con un deseo. César Medina vuelve a casa en el clásico de las urgencias.

Además de Medina, los otros ex Cipolletti que hoy militan en Independiente son Manolo Berra, actual capitán del Rojo, y Leandro Domini. También serán titulares en La Visera, donde ya han jugado.

Juveniles y mismo equipo

Del lado de Cipo, el interino Alecha (Coronel asume el martes) apuesta por chicos del club como Strak, Romero y Del Prete. El Rojo repite el equipo que le ganó a Sol .

p39-f02-medina-cipo.jpg

--> En el Albinegro, un referente y símbolo

César Medina jugó en Cipo desde 2002 hasta este 2018. Si bien en el medio tuvo pasos por otros equipos, su carrera está marcada por los colores del Albinegro. Baluarte en el triunfo ante Arsenal por 32avos. de la Copa Argentina, fue capitán durante mucho tiempo.