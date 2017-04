Sigue el escándalo por las afiliaciones truchas en la UCR

Invitó a Bongiovani a que “se dé una vuelta por el Juzgado” para que “averigüe bien qué ocurrió con la denuncia presentada por la UCR-CCARI”, y que “alguien le lea el decreto del juez del 26 de abril, donde se ordena la instrucción de la causa, con la decisión tanto del fiscal como del juez de investigar”.

Bongiovani ayer destacó el hecho de que la Justicia federal se haya declarado incompetente y aseguró que esa determinación está vinculada a su inocencia. “Era una mentira terrible y yo tengo la absoluta tranquilidad de que esto está armado y es lo que reafirma esta decisión judicial”, apuntó el legislador del MPN, quien además pidió una “disculpa pública” de parte de Fonfach, como también del presidente de la UCR, Oscar Smoljan.

Ante esto, y lejos de bajar el tono de la confrontación, Fonfach invitó a Bongiovani a no seguir “haciendo el ridículo, como cuando dijo que iba a la esquina donde sucedieron los hechos denunciados a comprar pelones”, y advirtió: “Que no espere disculpas por algo que no tiene razón de ser”.

En la denuncia presentada, que ahora pasó al fuero provincial, dos mujeres de Cuenca XV señalaron al presidente de esa vecinal y a dos asesores del diputado provincial Alejendro Vidal (UCR) del pago de una suma de dinero para la confección de afiliaciones truchas del radicalismo. Allí también se menciona que Bongiovani estuvo en esos encuentros.