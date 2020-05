Sin atención al público, el TSJ convocó a empleados y magistrados

Del acuerdo se desprende que la modalidad de prestación laboral a distancia, continuará realizándose en días y horarios equivalentes al habitual de trabajo judicial, y deberá ser entendida como temporal y excepcional.

E indicaron que se amplió hasta el día 7 de junio la suspensión de los plazos procesales, registrales y administrativos para todos los organismos dependientes del Poder Judicial de la Provincia, sin perjuicio de la validez de los actos que se realicen y sus titulares autoricen en dicho período, así como la suspensión general de la atención al público en todas sus dependencias.

Dijo que de las 2.200 personas del ámbito judicial de toda la provincia están posibilitadas para trabajar unas 800 personas. “Estas 592 que están con disponibilidad muchas estaban trabajando, hay magistrados, funcionarios y técnicos informáticos que han hecho una labor tremenda”, señaló.

El titular del TSJ sostuvo que cada magistrado será el encargado de armar los equipos con la gente con disponibilidad en una nueva realidad en la que hay que explicar la labor que se hará digitalmente, respetándose rigurosamente con la ley sanitaria de la Provincia y de la Nación.

“Tomamos las medidas de seguridad e higiene, en el área informática y en cuanto a infraestructura respondiendo a las necesidades pertinentes donde no se reúnan las condiciones, veremos las objeciones”, añadió.

Ante las objeciones del gremio Sejun, indicó que las “entiende pero no las comparte”. Dijo que les solicitaron una reunión que tendrá lugar en el transcurso de esta semana. “Tengo buena relación (con el gremio), pero hay que ubicarse en el momento que vivimos, estamos en una emergencia, lo que hacemos es respetar la normativa sanitaria correspondiente y la legislación laboral pertinente a raja tabla”, aseguró.

Tras aclarar: “Que no vayan (a trabajar) porque el gremio Sejun no fue consultado me parece inconsistente y de una mala señal para el conjunto de la sociedad”.

Respuesta al reclamo de Abogados

Otro de los anuncios involucró la presentación de nuevas demandas, a partir del martes 26 de mayo.

Cabe recordar que la suspensión de presentación de nuevas causas fue una de las cuestiones que motivó la semana pasada el reclamo desde el Colegio de Abogados, quienes vieron reducida su posibilidad de actuación y estaban sufriendo sus consecuencias económicas.

Frente a esto, utilizando las plataformas ya implementadas, el TSJ habilitó herramientas que permitirán el ingreso de todo tipo de nuevas presentaciones.

Actuaciones

Massei aseguró que desde el decreto presidencial por la cuarentena del 20 de marzo a la fecha se llevaron a cabo 22 mil actuaciones en toda la provincia y en todos los fueros, ya sea civil, penal, comercial, laboral y minería. Dijo que se dictaron 2.200 sentencias y resoluciones, sin tenerlo aún digitalizado.

“Ahora, con esta incorporación, necesitamos que se conformen equipos para seguir trabajando. Y, si bien tenemos esta secuencia de que no podemos atender al público y suspendidos los términos, cuando esto se levante, en algún momento, vamos a estar al día en la provincia, sin expedientes atrasados ni sentencias que no se hayan dictado”, aseveró el presidente del TSJ.