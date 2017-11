Slam Allen & The Jackpots y una noche a puro blues

“Vengo a difundir el amor a través de la música y dar lo mejor de mí”, dijo Allen apenas pisó Buenos Aires. El amor y la conexión con su público son uno de los fuertes principales del músico neoyorquino, que con toda su simpatía se baja del escenario a tocar entre la gente.

Allen ya ha manifestado en más de una oportunidad su devoción por Pappo. “¡Un verdadero hombre de blues! El legado de su música brillará por muchísimos años”, fueron sus palabras.

Ya desde anoche en la ciudad, Allen estará acompañado en escena por The Jackpots, la banda neuquina exponente del género en la Patagonia. Damián Dúflos (armónica y voz), Rafo Grin (guitarra), Leo Toro (bajo), Mariano Iglesias (batería) son los integrantes locales que en la previa repasarán su CD Playin’ The Blues (by the rules).