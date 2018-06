El ex gobernador confirmó que la Lista Blanca competirá en las elecciones del MPN pero resaltó la importancia de encontrar consenso fuera del partido.

El ex gobernador Jorge Sobisch confirmó que su espacio participará de las elecciones partidarias del MPN, aunque no dejó en claro si será candidato o no, y resaltó la importancia de conseguir consensos con otras fuerzas políticas.