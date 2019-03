Sol Pérez discutió otra vez con Milei y terminó llorando

La pelea se inició cuando el economista chicaneó a la estudiante de derecho mientras hablaban del modelo económico del país. A eso se le sumó un antiguo cruce de los protagonistas, en el que él aseguró que ella no está capacitada para debatir sobre algunos temas. Como si fuera poco, la panelista aseguró que Milei habló muy mal de ella en las redes sociales y contó que él había escrito que mientras la rubia “era un culo”, él “tenía un título”. “Tenés esa forma de discutir que necesitás denigrar constantemente. Para colmo no escuchás”, arremetió la blonda y el economista le respondió: “Vos no sabés lo que es el Anarcocapitalismo, Rothbard o Hoppe”.