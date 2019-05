Stefanía Roitman: "Soy gritona en la intimidad"

En diálogo con Ulises Jaitt para el programa radial El show del espectáculo, Stefanía no tuvo filtro al hablar de sexo.

“Me he dado cuenta, con mi poca experiencia, de que el tamaño no importa tanto. Me ha pasado de tener buenas experiencias de tamaño y de verdad que no servían para nada, no la sabían usar. ¿Qué hacés con eso? Mejor que la sepa usar”, disparó la actriz con picardía.

On fire

Sobre sus rutinas íntimas con el actor, confesó que prefiere “el mañanero”. “A la noche es muy difícil, llegás a cualquier hora, estás durmiendo o estás cansado. A veces Gastón se queda dormido, o me quedo dormida yo. Durante el día, que no sea tan tarde, es mejor”.

Luego, continuó levantando temperatura y se atrevió a dar detalles de cómo es en la cama: “Soy gritona en la intimidad, pero trato de evitar los ruidos por los vecinos. Se escucha todo”.

Sobre el final, reveló el acoso que sufrió de adolescente: “Estaba en el bondi y tenía al lado a un tipo tocándose. Empecé a temblar y me bajé, yo no sabía si avisarle a alguien, me agarró, temblaba y me bajé en la próxima parada. No podés hacer nada en ese momento, me terminé bajando sin avisarle a nadie, ni siquiera les dije a mis viejos. Una vergüenza. Nunca se los conté”.