Teatro: comunidad artística se reinventó y lanzó una serie web

Los teatros no están hechos de cemento y un par de vigas. No son sólo edificios que la pandemia ha vaciado y donde ahora ni siquiera caben los silencios y la soledad. Los teatros, espacios artísticos y ámbitos de la cultura son por sus artistas y, que ellos no estén ocupándolos, significa que no tienen trabajo. Pero como la gente que compone ámbito Histrión (en la calle Chubut al 240) y el grupo teatral Crash, son una máquina creativa, se les ocurrió canalizar la sed artística en otro espacio hasta que puedan volver a las tablas. Y crearon la primera serie web neuquina, -comunitaria- sobre la pandemia. Se llama Acá no va a llegar, y ya lleva ocho emisiones por Youtube, tiene 200 seguidores en el canal y más de 11 mil en Facebook.