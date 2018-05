"Hoy no pienso en mi ingreso a la política. Si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento", sostuvo el showman, quien el año pasado -para esta misma época- había señalado que no descartaba ser presidente de Argentina.

Ahora, casi como en campaña, postuló: "Siempre tengo una mirada para los de abajo, mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, pero la Argentina sale dándoles a los que menos tienen. No con beneficios para los que más tienen".

"La economía tiene tres patas: consumo, exportaciones e inversiones genuinas, no la timba financiera, esto que ha pasado en los últimos años". Y agregó: "Si empezás por el consumo de la gente, dándoles para que consuman más, es posible que después vengan más inversiones", planteó.

"El consumo sigue cayendo muchísimo, pero no siento que es de este gobierno. Es del anterior, también. Es algo estructural. Me pone muy triste cuando todos dicen: 'Este país es inviable'. La puta madre, ¿qué inviable? ¡No puede ser inviable este país! Como decía mi abuelo, el granero del mundo, con la riqueza que tiene este país...", dijo el empresario mediático, que en febrero lanzó una nueva productora, Laflia.

Sobre el asunto, continuó: "Nos vamos a tener que arremangar todos en algún momento para ayudar que esto salga. Pero no podemos no tener sueños los argentinos.".

Yo en Bolívar vendía helado, mi viejo tuvo una enfermedad, era alcohólico, murió de cirrosis. Mi mamá tuvo una esquizofrenia. No tuve nada. Y pude llegar a algo.



"Tenemos que tener sueños, tenemos que creer. ¡La puta! Yo en Bolívar vendía helado, mi viejo tuvo una enfermedad, era alcohólico, murió de cirrosis. Mi mamá tuvo una esquizofrenia. No tuve nada. Y pude llegar a algo. Eso no lo tiene que perder nunca el argentino".

Ante la repercusión que tuvo la entrevista del conductor de ShowMatch, esta mañana, el jefe de gabinete Marcos Peña habló sobre la posible incursión de Tinelli en la política. "No sé si está definido, pero bienvenido Marcelo o quien sea que se quiera dedicar a la política". "No escuché que se lance formalmente, pero si lo hace es bienvenido", insistió y añadió. "Somos los primeros en promover que muchos ciudadanos se metan y participen en política".

Tinelli había introducido la temática política unos instantes antes, cuando relacionó su rol personal en San Lorenzo con la educación a nivel nacional. "Tenemos un dinero invertido en lo social que no es un gasto para nosotros", dijo apelando a la misma estrategia que utilizó Mauricio Macri para meterse en política: destacar sus logros en un club de fútbol, en este caso San Lorenzo, del que es vicepresidente.

También le dedicó un rato al tema de la pobreza. "Qué loco que se mida en números, porque la pobreza no se mide en números. 'Bajamos del 30 al 28, vamos...'. Para mí, la pobreza son un montón de cosas. Y es estructural, muchas veces. Son las condiciones en que esa gente se tiene que mover. Para mí, es mucho más pobre una persona que tiene que esperar cinco horas en un hospital. Eso es pobreza, eso no tiene índice, no hay medición", opinó.

"Ojalá los políticos inviertan en la educación de primera infancia. Claro, es mucho más fácil invertir en una autopista porque la ves. Pero en la primera infancia se invierte muy poco. En la Argentina hay que hablar de proyectos que vayan más allá de los gobiernos", expresó en otro pasaje de la nota.

Sobre la multitudinaria marcha contra el regreso al país del Fondo Monetaria Internacional del viernes pasado en el Obelisco, Tinelli discrepó al considerar: "Estoy a favor del derecho de reclamar y expresarse, pero no veo que la Patria esté en peligro".

"La grieta les sirve a algunos que lucran desde los dos lados", remarcó señaló escuetamente que la ex presidenta Cristina Kirchner "quedó muy mal" con él.

"Yo soy una persona que está muy comprometida desde hace 25 años. Tengo un trabajo de responsabilidad social. Todo el viaje que hicimos a Jujuy, las escuelas que pateamos por toda la Puna, las charlas con las comunidades aborígenes"

Atento a los cambios que se están produciendo con el movimiento feminista, El conductor adelantó que este año no permitirá episodios de violencia en el Bailando 2018 y esbozó una suerte de autocrítica por el corte de polleras que hacía en su programa. "Lo hacíamos en 2008 y una de las mujeres era Paula robles, que era mi pareja en ese momento. Pero no me gusta verme en ese lugar. Uno puede evolucionar también", dijo el empresario.

Las declaraciones de Tinelli, llegan días después de que trascendiera que se reunió con el neurocientífico Facundo Manes y el ex diputado Francisco De Narváez con la idea de promover un espacio conjunto con la mira puesta en 2019.

Manes estuvo a punto de ser candidato a diputado nacional por Cambiemos en las últimas elecciones. En tanto, De Narváez, se encuentra alejado de la escena política luego de que se apagara el momento de apogeo que tuvo en 2009, cuando se hizo conocido en Showmatch con el célebre "Alica alicate". Eso fue uno de los puntos que lo llevó a ganar las elecciones de medio término en las que enfrentó a Néstor Kirchner como cabeza de lista de Unión Pro.

Mirá la entrevista completa





