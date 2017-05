Entre los pasajes más destacados, el conductor no descartó dirigir los destinos del país desde la Casa Rosada, aunque aclaró que eso no quiere decir “me meto ya”. “Hoy, a los 57 años, digo: la política. Porque todo lo que tenga que ver con ayudar, estar cerca, poder cambiarle la vida a la gente es algo que me gusta”, dijo, al tiempo que señaló que le gustaría prepararse y estudiar Ciencias Políticas.

Por otro lado, esquivó manifestar sus simpatías partidarias, aunque a nivel ideológico se postuló como “una persona de centro, centro-izquierda” que en algún momento tuvo ideas más peronistas y en otro no tanto.

No jugará electoralmente

Marcelo adelantó que este año habrá política en su programa “pero no va a estar como antes”. “Que quede claro que esto no obedece a un plan maquiavélico: no nos vamos a meter para hacerlo mierda a este o para cuidarlo a este otro. El humor va a estar representado por Freddy Villarreal y en algunos casos con Roberto Peña”, explicó.

Contó a su vez que recientemente compartió una cena con Mauricio Macri, a quien considera un amigo. Consultado sobre si hubo un pase de factura por parte del mandatario por la presencia de Daniel Scioli en Showmatch en el cierre de campaña del 2015, el conductor expresó: “Si ese es el precio que tuve que pagar, creo que fue mínimo. Tendría que haber pagado más porque salí de un tema (la AFA) que no tengo ganas de estar hoy. Pero no siento que sea así, más allá de la interpretación que hagan”.

Efecto #NiUnaMenos

Tinelli reconoció que determinados reclamos sociales, como el de las mujeres contra a violencia de género, hicieron que revisara el humor de su programa. “Mi analista me hizo pensar que en la audiencia podía haber alguien que no estuviese emocionalmente equilibrado a quien podía dañar. Hay cosas que no volvería a hacer. No cortaría más las polleritas de las mujeres, no haría el caño. Quiero tener otra responsabilidad, ser respetuoso de las diferencias”.