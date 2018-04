Todo América les declaró la guerra a Mirtha y a su nieto

“Liliana P., productora de canal América, que en este momento se debe estar tomando una caja de Rivotril, ordenó poner a Cohen Arazi para que traiga a los chicos, sin casting, para GH. Chicos que pasaban carnalmente por Cohen Arazi”, aseguró Jaitt, involucrando a Parodi en la red de prostitución infantil. Inmediatamente, la gerenta de América mandó a todos sus periodistas de renombre a ir en contra de la mediática y de Mirtha Legrand y su productor y nieto, Nacho Viale.

El primero en hablar fue Luis Majul, quien en Infama recargado manifestó: “Sé que Mirtha dice que está más allá del bien y del mal, pero lo que hicieron ayer en la tele no se hace. Nacho y Mirtha sabían que ella iba a la tele a ensuciar gente sin la más mínima prueba”.

El siguiente fue Luis Novaresio, que en su Debo decir apuntó contra la producción de la señora de los almuerzos: “Yo no voy a juzgar a Natacha Jaitt, con quien me crucé alguna vez y me resultó muy agradable, pero me quedo pensando en la responsabilidad que tenemos en la tele. Yo me hago responsable de mis invitados”, lanzó y agregó: “Quiero solidarizarme con mis compañeros quienes fueron injustamente agredidos sin ningún tipo de prueba. La producción tiene la responsabilidad de lo que se pone al aire”.

Por su parte, Antonio Laje le dedicó un editorial a la producción de Mirtha en Buenos Días América: “En Argentina es muy fácil ensuciar a la gente, y no hay una Justicia que responda rápido, por lo que todavía es más fácil. Y hay distintas responsabilidades, lo que pasó en el programa de Mirtha Legrand a mí me parece, no sé si patética es la palabra, pero me parece muy grave”.

Citados: Jorge Rial anunció que Viale y Jaitt serán citados por la fiscal para declarar en la causa.

Pinti y Fantino salieron a defenderse

Enrique Pinti fue vinculado por Natacha Jaitt a la red de prostitución infantil, y buscando despejarse de la causa el humorista hizo su descargo en Debo decir.

“A mí no me nombró, pero habló de un monologuista llamado Enrique”, lanzó y continuó diciendo: “Me puso nada más que como cliente no perteneciente a ninguna red, sino como cliente de gente que yo ni conozco ni sé quiénes son. Me parece una actitud muy rara”, cerró.

En tanto, Alejandro Fantino, otro de los supuestos involucrados, contó en su programa radial: “No tengo absolutamente nada que ver, es una burda operación. Voy a averiguar quién está detrás de esto... Con Cohen Arazi no hablé en mi vida. No sé quién es”.