El objetivo es aplicar multas, que se irán incrementando con el tiempo, para que aquellos propietarios que ocuparon terrenos en forma ilegal los liberen. Para ello se crea la figura jurídica de “reparación por anexamiento”.

Las usurpaciones de este tipo se registran en toda la ciudad pero con mayor incidencia en el barrio Terrazas del Neuquén. También hay casos registrados en Parque Industrial, Alta Barda, Melipal y Santa Genoveva. “Hay distintas opiniones y situaciones para analizar respecto de la norma. Hay que ver los procedimientos y la forma más simple para implementarla porque no es de fácil aplicación”, explicó Fabián García, secretario de Movilidad Urbana de la ciudad. “Existen distintos tipos de usurpaciones, algunas que deben ser desactivadas de manera inmediata y otras a las que se les podría otorgar un mayor plazo. Todo esto es lo que estamos trabajando”, detalló el funcionario.

La ordenanza, cuyo autor es el concejal de NCN-PRO Francisco Sánchez, planteaba que la reparación por anexamiento será aplicable en caso de terrenos, con o sin obra, que fueran anexados ilegalmente por parte de los titulares de las nomenclaturas lindantes. La sanción será fijada de acuerdo con la multiplicación de la superficie de la tierra anexada, por el valor fiscal del metro del terreno analizado.

Además, ese importe se duplicará de manera anual. Por ejemplo, si se anexaron 20 metros cuadrados, el infractor deberá pagar 13 mil pesos por mes si el valor fiscal fuera de 650 pesos. Por otro lado, la multa seguirá vigente hasta que “el titular dominial autor de la invasión al espacio público restituya lo anexado ilegítimamente en el mismo estado en el que se encontraba originariamente”. A su vez, se deja establecido que lo pagado no será “reintegrable ni imputable a ningún tributo municipal, ni podrá ser considerado como pago a cuenta ante una eventual autorización de venta del terreno anexado”.

Código de edificación

Castigarán por las irregularidades

El bloque de NCN-PRO en el Deliberante analiza la presentación de un proyecto de ordenanza para sancionar aquellas obras que no cumplan con el código de edificación de la ciudad. La idea, según explicó el concejal Francisco Sánchez, es aplicar multas que podrían incluirse en las tasas municipales o a través de otro mecanismo, con el objetivo de que el propietario regularice la situación. Las anomalías más comunes detectadas en estos casos son, por ejemplo, el no cumplimiento del máximo de altura en un edificio, la ocupación de espacios linderos correspondientes a otra propiedad o el no respeto de los metros que corresponden a la vereda.