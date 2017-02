Trabaja para que los chicos vivan en un mundo mejor

Plottier. -Desde hace 8 meses, Ricardo tiene en marcha un comedor comunitario en Plottier que durante el fin de semana recibe a 40 o 60 madres que van a comer con sus hijos. El único sustento del emprendimiento solidario es lo que gana como soldador y como sereno, además de colaboraciones que recibe por el emprendimiento.

La historia del Tucu Ayusa (67) es digna muestra de ejemplo y esfuerzo, que ya se reflejaba desde pequeño. Incluso el mismo protagonista recordó un diálogo que tuvo con su mamá cuando no tenía más que 8 años: “Yo no quería comer y mi mamá me decía: ‘Si no querés comer, papá se va enojar’ y yo, que le tenía respeto a esa amenaza, le contesté: ‘Hagamos un trato, mamá: póngame comida en un carrito y voy a repartirla por las chacras. Después vengo y como todo lo que usted quiera’. Ya era algo que tenía conmigo. Nací así, altruista”.

Ricardo recalcó que el amor por los que más necesitan es el motor de su iniciativa. “El amor de mi vida son los pobres. Esa es mi estructura donde soy feliz”, enfatizó. Y así surgió la chance de poner en marcha el proyecto en barrio Los Hornos, con la colaboración de la encargada del centro de salud, que le facilitó el lugar. Ahí juntó unas banquetas, ollas y cubiertos que había comprado, y la primera vez cocinó guiso.

Así se sucedieron los días y las comidas, y la gente se fue sumando. “Tengo la fe en que esta situación de desigualdad va a cambiar algún día”, reflexionó al tiempo que se lamentó de que algunos fines de semana no tiene ni parar comer él mismo.

“A veces no tengo ni para comer yo. Pero me voy a recuperar. Voy a hacer todo lo que pueda para terminar con la desigualdad”, finalizó el samaritano.

De la guerrilla a la solidaridad

Su cuestionamiento sobre el desequilibrio que sufre la sociedad viene desde joven, cuando tuvo una activa vida política como miembro del ERP durante el Operativo Independencia. “Yo ya no soy un pendejito. Cuando vos tenés un ideal, es una idea fija que se tiene que concretar”, recalcó. Por eso, inició el camino de la solidaridad con los más pobres. Pero se necesita ayuda. Quienes puedan colaborar se pueden acercar al barrio Los Hornos o llamar al 2996298751.