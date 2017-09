Trágico recital del Indio: seis meses y pocas certezas

Los abogados de las familias de Juan Francisco Bulacio y Javier León, las víctimas fatales que dejó la última misa, están convencidos de que hay pruebas suficientes para considerar estos casos como homicidio. En tal sentido, anticiparon que pedirán acusación y detención tanto de Solari como del intendente de Olavarría, Ezequiel Galli.

“De principio a fin voy a decir que mi marido murió por asfixia, por aplastamiento. No lo podían caratular como una persona que estaba drogada y borracha, era un padre de familia excepcional”, sentenció Mariana Fernández, viuda de Bulacio, en diálogo con El Popular de Olavarría. “Necesito justicia, todos los culpables tienen que pagar por lo que hicieron, yo no voy a parar”, agregó. “Él dejó su vida por un sueño, un recital de una persona que para mí no vale la pena, que no tiene corazón, se llenaron los bolsillos de plata y no les importó nada”, lamentó.

Incógnita: El predio fue habilitado para 155 mil personas, pero se vendieron 196.000 tickets.