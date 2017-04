Tras la pista de un acosador callejero en Cipolletti

Al igual que las cadenas de Whatsapp de la semana pasada, en los últimos días hubo una gran inquietud por un audio que describía un intento de rapto y golpiza a una mujer en calle Mengelle. La magnitud de la denuncia pública movilizó a funcionarios judiciales y policiales, que lograron ubicar a la presunta víctima y la convocaron a formalizar una denuncia, explicaron fuentes allegadas a la investigación. Ayer, la mujer, de 30 años, confirmó su presentación en la sede de la Comisaría Cuarta de Cipolletti y dio detalles de lo sucedido la noche del martes.

“No le prestaba atención y después se fue. Dio vuelta a la manzana y volvió a cruzarme en la próxima cuadra, en Mengelle y Viedma. Me seguía diciendo cosas. Muy asustada, le mandé un mensaje a mi mamá para que me espere afuera, pero no me respondía. Comencé a caminar rápido, y traté de esconderme por un momento afuera del garage de mi casa, sobre calle Viedma al 100, pero sabía que me iba a encontrar. Cuando veo que mi mamá abrió la puerta entré corriendo, empujándola, y el hombre ya había estacionado y se había bajado”, explicó la víctima del acoso callejero.

El hecho fue protagonizado por un hombre que se movilizaba en una camioneta a la que están tratando de identificar.