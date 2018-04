Se trata del joven chino llamado Michael He que subió a su canal de Youtube un video donde se lo ve cantando "El préstamo", uno de los últimos éxitos del intérprete de "Felices Los Cuatro". El cover tiene más de 160 millones de reproducciones.

Embed

Al ver la gran repercusión que tuvo He, Maluma no dudó en compartir el vídeo con sus 32 millones de seguidores en Instagram. “Love From China. Thank You”, escribió el reguetonero.

Embed LOVE FROM CHINA, THANK YOU! ❤️ #ElPrestamo Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 15 Abr, 2018 a las 12:01 PDT

He tiene un canal de YouTube en el que hace toda clase de videos, desde guías de viaje hasta covers de sus temas preferidos.

Después del furor que causó "El Préstamo", Michael He se animó a otro cover, esta vez cantando "Ahora", de J Balvin.