Un nuevo conflicto pone en jaque la obra de la Ruta 22

“Dijeron que cobraron certificaciones, pero igual se mantiene la idea de suspender. Estamos con medidas de fuerza para evitarlo. Somos 40 obreros de la UTE. La gente de las contratistas ya se fueron. Dieron fecha de finalización de la obra en algunos meses, pero eso no va pasar. Los desvíos están rotos y no hay gente que los arregle, no tenemos maquinas ni obreros”, expresó el vocero de los trabajadores.

Agregaron que la empresa que se encuentra a cargo de la obra es la responsable de resolver el conflicto. Todos los trabajadores son de Allen, Fernández Oro y Cipolletti.

“Vinieron con los papeles para firmar la suspensión, pero no se lo permitimos”, expresaron.