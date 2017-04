Un paro con un aire exprés

Internamente, más allá de las explicaciones oficiales, el hecho de que ATEN perforara el techo de esa paritaria impuesta del 18% anual precipitó el conflicto estatal. Enseguida, Carlos Quintriqueo salió a decir que es imposible que en una provincia con tanta movilidad económica, más allá de la crisis, el acumulado de la inflación trimestral haya dado 4,23%, mucho menor a las cifras del Indec. Ayer, las cosas se dieron vuelta. El Gobierno resolvió contemplar otras mediciones nacionales para ajustar los sueldos estatales, algo raro que desarticuló la fórmula exitosa que había impulsado el ministro de Economía Norberto Bruno. Quienes miran la política más de cerca ya descartan que la gestión de Omar Gutiérrez ha elegido a ATE como un complementario para armar y desarmar conflictos. De otra manera no se explica la abrupta marcha atrás. ATE parece fomentar una parte esencial del Gobierno, donde es difícil saber si esta película conflictiva tiene secuencias inesperadas o es una trama perfecta. Por lo pronto, es probable que los estatales cobren sus sueldos con un reajuste de un 2% más arriba luego de este planteo técnico sindical de último momento. Pero el año es largo y aún no se sabe si la inflación y la economía no harán cambiar de planes.