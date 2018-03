Una semana de descanso para la gran final de Cipo

Más allá de lo que termine sucediendo, nadie cercano al club pudo haber imaginado un momento tan complicado como este que le toca vivir.

“Es el momento de poner la cara. El ánimo no es el mejor, pero hay que hacerse cargo. Tenemos una final más”, dijo Germán Alecha, una vez consumada la derrota en Chubut.

La renuncia de Botella forzó un interinato al que el joven DT apostó con sus amigos Bruno Weisser y Oscar Padua.

En La Visera no es momento de reproches y por eso el nuevo cuerpo técnico no sólo no estuvo de acuerdo con la dirigencia en la posibilidad de rescindir con Federico Velázquez tras el altercado con Matías Carrera, sino que el uruguayo hasta fue titular en Puerto Madryn por Federico Azcárate.

“Es el momento de que todos tiremos para un mismo lado para que Cipolletti salga adelante. Con Rivadavia es una final”, expresó Weisser, quien ante la suspensión que arrastraba Alecha por el partido ante Villa Mitre (a puertas cerradas) siguió las acciones desde la zona de vestuarios en cancha del Deportivo Madryn.

“Este es el momento de poner la cara. El ánimo seguramente no es el mejor, pero hay que hacerse cargo. Tenemos una final más”, dijo Germán Alecha, Técnico de Cipolletti