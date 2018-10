Mancha, como lo apodan por aquí, espera una favorable recepción de sus ex compañeros y de la gente: “Con los chicos tengo la mejor onda y con la gente creo que también, siempre di todo con la camiseta de Independiente”, sostuvo a LM Neuquén.

Reconoce que le dolió su salida y la forma en que se fue, pero no guarda rencores. “Ya pasó, ya di vuelta la página. Mis intenciones de quedarme en Independiente siempre estuvieron, me sorprendió y nunca me quedó claro. El problema lo tuvieron ellos (por el cuerpo técnico y la dirigencia)”, aseguró quien defendió los colores de Independiente en 2010 (viejo Argentino B) y desde 2015 a 2018, ya en el Federal A.

En cuanto al partido que hará Villa Mitre, el escolta de Alvarado en la zona 1, anticipó: “A todas las canchas que vamos, salimos a ganar. Es difícil la cancha de Independiente, a nadie le gusta ir a La Chacra, sabemos que va a ser durísimo”. Y, por las dudas, aclaró: “No le gritaría un gol a Independiente por respeto, por toda mi historia ahí. Me gustaría volver”.

Lautaro Villegas no jugará

El otro ex Rojo de Villa Mitre es Lautaro Villegas, quien si bien viajará a esta capital para visitar a su gente, no será de la partida por una lesión.