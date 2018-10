"Vamos a remontar esto", promete berra

Juan Manuel Abaca a los 32 del primer tiempo y José Villegas a los 16 del segundo le dieron la victoria al conjunto local, de sorprendente campaña. A los 32 de la segunda parte, el capitán del Rojo, Manolo Berra, tuvo la posibilidad de descontar pero el arquero Franco Agüero contuvo su remate y acabó con las esperanzas neuquinas.

Palabra de capitán

Lejos de esconderse, el referente rojo dio la cara y vía LM Neuquén analizó el partido, en el que le pasó de todo. “Bronca porque el primer gol es de otro partido, no nos habían generado una situación. El segundo es una falla mía, me gana a mí la marca y convierte (por Villegas). Me hago cargo”, señaló el experimentado mediocampista. “Después yo erré el penal, tuve una de cabeza que pegó en el travesaño. Son momentos. El año pasado tenía pocas situaciones y las metía todas, ahora en tres partidos tuve cinco chances y no pude”, se sinceró. “Con bronca, pero hay que seguir trabajando. Somos cinco equipos con diferencia de tres puntos, hay que ganar para estar tranquilos”, analizó el criterioso volante central. “Estuvimos en situaciones peores y lo sacamos adelante. No nos entregamos nunca. Vamos a remontar esto”, prometió el emblema.

"Lo de Madryn es polémico, en La Chacra la semana pasada fue obvio... Uno se rompe el lomo trabajando para mejorar y estos tipos en un segundo te dejan sin nada”.Manuel Berra. Emblema de Independiente

El escándalo de Madryn

Por último, no se mostró ajeno a la polémica con los arbitrajes de Madryn

“Lo de Madryn es polémico, en La Chacra fue muy obvio. Sólo hablo de Independiente y da bronca porque uno se rompe el lomo”, se quejó Berra.