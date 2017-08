“Estuvimos cerca de ganar la carrera. Nos complicó la última parada en boxes a reabastecer el combustible, paramos más veces que el resto y eso hizo que terminemos más atrás”, analizó el corredor del equipo Las Toscas Racing.

La octava fecha era la oportunidad de sumar puntos gordos. Manu llegó al autódromo Oscar y Juan Gálvez siendo 16º en el certamen y se fue 6º, a 27,5 puntos de Josito Di Palma. “El objetivo de sumar bien, lo logramos”, sostuvo.

Manu valoró la estrategia del equipo, pero destacó haber corrido con Mariano Altuna, piloto del Súper TC 2000, con 13 años de experiencia en el TC y que esta temporada no pudo estar por razones presupuestarias. “Fue el mejor invitado, sin dudas. Estoy contento de contar con su apoyo y con él como compañero, ese fue uno de los grandes aciertos de la carrera”, afirmó el cipoleño.

Con los 1000 kilómetros de Buenos Aires la ACTC celebró 80 años historia. Fue una prueba especial inédita y muchos pilotos coinciden en que se debe repetir la experiencia. “Estaría bueno, pero no para correr muchas veces”, expresó el corredor de Chevrolet.

Restan dos fechas para que termine la fase regular y este año Manu quiere meterse en los playoffs. “Ahora, hasta el inicio de la Copa de Oro, el objetivo va a ser buscar el triunfo. Ya con los puntos que tenemos sumamos buenas posibilidades de ingresar, vamos a tratar de lograr una victoria”, aseguró Manu.

“No me sentí cansado, estoy bien entrenado, pude terminar bien físicamente, desde ese punto de vista no tuve problemas”.“La Chevy quedó perfecta, no tuvo ninguna rotura de nada y ningún choque. Eso fue muy positivo”."Mariano (Altuna) fue el mejor de los invitados, sin duda”.Manu Urcera. Piloto rionegrino del equipo Las Toscas Racing