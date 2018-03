¿Verónica Lozano entrevistará a Susana Giménez?

“Estoy detrás de Susana, siempre tuvimos una buena relación, y le pedí a Jorge (“Corcho” Rodríguez, ex de Susana y esposo de Verónica) que me ayude en la gestión, y sí, me ayudó. Ella es la número uno, es lo que representa, no puedo pelear con eso, no siento celos del pasado”, expresó Vero en el ciclo radial Agarrate Catalina.

De concretarse, Verónica jugará una carta similar a la que utilizó Mariana Fabbiani hace un semana, cuando tuvo un mano a mano con Mirtha Legrand.