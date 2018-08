"Cada tanto me reúno, lo escucho, como escucho a mucha gente; él tiene una fundación que trabaja socialmente y a mí me interese que trabaje en el conurbano", explicó Vidal, cuando fue consultada sobre un encuentro que mantuvo con Tinelli.

Señaló que la versión le "parece un disparate" la versión de que el animador podría ser candidato por Cambiemos en las próximas elecciones.

La gobernadora explicó que con Tinelli "no hubo ninguna conversación de ese estilo".

Vidal salió al cruce de las versiones que surgieron a partir de una entrevista a Jorge Rial en el canal de noticias CNN. Allí el intruso dijo que "yo no sé si Tinelli no va a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. No sé si Vidal va a buscar la reelección y no sé si Horacio Rodríguez Larreta no va por la presidencia".

Tiempo atrás, el propio conductor del Bailando había declarado que "nos vamos a tener que arremangar todos en algún momento para ayudar que esto salga. Pero no podemos no tener sueños los argentinos", con referencia a sus expectativas.

