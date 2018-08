"Yo no sé si Tinelli no va a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. No sé si Vidal va a buscar la reelección y no sé si Horacio Rodríguez Larreta no va por la presidencia", dijo.

"Macri está cansado, no le encuentra la salida. Tal vez quien pueda reemplazarlo venga de adentro y no de afuera. ¿No será Larreta el candidato, Vidal no querrá seguir y Tinelli en la Capital?", agregó.

"Al otro día de esa reunión, Marcelo estuvo en Villa Itatí, la zona más caliente de Quilmes, de donde se dice que salieron los aportantes truchos de Cambiemos", manifestó Rial.