Villa cine

La hija de uno de los grandes maestros del cine mudo es la protagonista de este drama familiar que retrata la vida de una ex atleta olímpica descalificada por consumir drogas que tiene que regresar a su pueblo en la Patagonia después de muchos años a restablecer vínculos de su juventud, en medio una trama policial que complica mucho la situación.

La actriz de 73 años, que llegó a Argentina a rodar el film el mes pasado, reconoció que no conocía de antemano ni al director ni a los demás actores, pero contó que recibió el guión y no pudo parar de leerlo. “No pude parar, no pude parar, no pude parar... Me encantó. Es un drama familiar, uno de esos dramas en los que todo el mundo puede reconocerse”, comentó con entusiasmo.

Luego de decir que le gusta mucho el país, y especialmente el humor de los argentinos, la colorida y dinámica artista recalcó que le fascinó Villa La Angostura. “Nunca un paisaje me había impresionado tanto. Y eso que he andado por muchos lugares. Salvo Australia, he recorrido todo el mundo. Villa La Angostura es una explosión de amarillo, amarillo violento. Yo no soy de los que abrazan los árboles, pero los árboles de Villa La Angostura ¡son de 40 metros! ¡Y el color del agua! Los contrastes son impactantes”, añadió, encantada con la localidad cordillerana.

Juanita, entre montañas

Juana Viale, otra de las actrices del film, en el papel de Mía Siero, se encuentra actualmente en la Villa. En Instagram publicó el domingo una foto idílica en la que un hombre y dos niños están de espaldas, con un lago de ensueño y montañas de fondo con la leyenda: “Cuando tu familia te visita donde estás trabajando, los domingos, a veces, se la pasa así!”.

Visita con música incluida

Aprovechando su estadía en la zona por la grabación de la película, Antonio Birabent dejará por un momento la actuación y tomará su guitarra para dar un show el jueves en la cervecería Aretha de la Villa, a partir de las 21.