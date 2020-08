Vuelos de cabojate: sin vacuna, no hay fecha de regreso

Además, describió, ante los 350 participantes de la teleconferencia organizada por la Fundación Mediterránea, que "los tres aeropuertos que tienen la zona metropolitana son muchos" y explicó: "Hasta que no tengamos directrices de Salud vamos a mantener la mirada restrictiva respecto de empezar a recomponer los vuelos".

Más allá que delegó la responsabilidad de la apertura al ministro de Salud, Ginés González García, reiteró: "Hasta que no haya una vacuna no vamos a tener una normalidad plena como antes de la pandemia". En esa línea indicó que "hay vuelos de cabotaje dentro de la Argentina", como también viajes internacionales a Europa y Estados Unidos, aunque "con cierta frecuencia". "No sólo depende de nosotros, sino de quiénes receptan", agregó.

A-aviones-cabotaje01.png

"Estamos en plena discusión e intercambio de opiniones con las autoridades sanitarias. Hemos hecho los protocolos con Aerolíneas Argentinas y estamos en contacto permanente con las otras empresas y en conversaciones con los gobernadores", aseguró y confirmó que están los protocolos hechos, pero la situación epidemiológica no deja avanzar con la flexibilización.

Con este noticia, las agencias de turismo de la provincia -y seguramente de todo el país- deberán esperar estos 60 días para ver si se reactiva el sector. "La gente no compra paquetes o pasajes si no sabe si va a poder viajar", aseguró este jueves la presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje de Neuquén y del Valle de Río Negro, Clarisa Vermeulen a LMN.

AA-Clarisa-Vermeulen.png

Conectar al país por tierra, ¿la solución?

La promesa del ministro había sido una inversión de $700.000 millones en el área, con eje en la recuperación de ferrocarriles de pasajeros en el área metropolitana por "seguridad operacional" y en el sistema de cargas en el Interior.

"Estamos diseñando y analizando cómo vamos a hacer para recuperar integralmente el transporte en el país ya que la rentabilidad de muchos sectores está atada a los costos logísticos", explicó este lunes y, por último, se refirió a la cobertura en la Patagonia, en donde no sólo su idea es llegar al mega yacimiento de Vaca Muerta sino también para la conexión con el sur de Chile.