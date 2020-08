El Hot Sale no impulsó el parate de las agencias de viaje

"La gente no compra si no sabe si puede ir y eso lo vimos en el Hot Sale ", aseguró la presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje de Neuquén y del Valle de Río Negro, Clarisa Vermeulen.

En el Hot Sale, días en donde hay ofertas y motiva en todo el país a las compras on line, "sólo se vendió un 20% de lo que se vendía un día normal y cualquiera antes de la pandemia". Y la justificación es clara: "La gente no compra si sabe que no puede volar. Lo único que vendimos en el Hot Sale fueron promociones de vuelos y casi todos fueron con Aerolíneas Argentina", detalló la representante de las agencias a LM Neuquén.

Al menos 600 familias dependen de estas agencias de turismo que venden paquetes turísticos para dentro y fuera del país. Desde que se decretó la cuarentena, cada una de las personas que trabaja en el sector supo que "iban a cerrar por un largo tiempo".

AA-Clarisa-Vermeulen.png

"Desde el momento en que la pandemia llegó al país, se supo que nuestro trabajo iba a estar perjudicado y que no íbamos a poder operar por un largo tiempo", aseguró Vermeulen.

La gente no compra si sabe que no puede volar o viajar La gente no compra si sabe que no puede volar o viajar

Según aseguró, muchas de las agencias de viaje comenzaron a cambiar sus políticas y a "reinventarse" cuando la cuarentena comenzó. "Cada agencia hizo lo que tenía que hacer, algunas empezaron a operar desde las casas, otras que tal vez no pagaban alquiler siguieron desde el local, pero no se vendió casi nada y muchas de los trabajadores tal vez se volcaron a otro rubro", resumió Vermeulen.

Mucha incertidumbre

Lo concreto es que todas las agencias de Neuquén y del Valle de Río Negro siguen abiertas. Están listas para comenzar a vender una vez que "haya una confirmación de que se pueda viajar". E indicó: "La realidad es que la gente no compra paquetes o viajes si sabe que no va a poder ir. Hay mucha incertidumbre y nosotros estamos operativos, pero bueno las personas no saben qué va a pasar".

A-aviones01.png

Bajo un panorama poco alentador, algunas de estas empresas de la zona recibieron una ayuda única desde Nación, que rondó los 50 mil pesos. Si bien no les llegó a todos, "esta ayuda no salva el comercio, pero te ayuda a pagar varias deudas que muchas empresas tienen".

"El futuro no depende de nosotros, no está la ley de emergencia y más allá que podemos vender vuelos para a partir del primero de septiembre, si la gente no está segura de que podrá viajar no comprará sus billetes", concluyó la titular regional de la Asociación de Agencias de Viaje de Neuquén y del Valle de Río Negro.