Xavi contó cómo fue su primer entrenamiento junto a Messi

El mediocampista, que ahora juega en el Al-Sadd S. C de Qatar, estuvo 17 años en el conjunto catalán y compartió más de 10 años con el crack argentino.

Embed Messi acaba de renovar hasta 2021. Xavi Hernández me contó así en Doha para @MovistarPlus la primera vez que le vio. Tremendo. pic.twitter.com/mmUd0sIOLK — Julio Maldonado (@maldiniplus) 25 de noviembre de 2017

"Ya me habían avisado desde la base que venía un argentino muy bueno. Me habían dicho el nombre pero no lo recordaba. Entonces, cuando viene a entrenar con 16 años, ya se ve. Ya se ve porque había un ejercicio donde hacemos uno contra uno con Thuram, con Puyol. Y ahí dices: 'Tío, este jugador tiene 16 años y se está toreando a los defensas profesionales'. Ya se lo veía distinto. Ya ves que tiene una calidad innata en el uno contra uno, que es rápido, que tiene gol, que dispara. Algo impresionante", contó.