47 premios dejó la 11ª edición del Argentina Wine Award

Bajo el claim “Breaking new ground” y organizado por Wines of Argentina (WOFA), la entidad promotora del vino nacional en el mundo, y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la 11ª edición del concurso contó con prestigiosos jurados internacionales, entre los que destacan la periodista británica Lucy Shaw, el sommelier norteamericano Eric Ziller y la china Shengan Karla Wang, fundadora del club de vino más grande del gigante asiático, entre otros 19 jurados nacionales e internacionales.

“El AWA es una excelente plataforma para que profesionales del vino de todo el mundo descubran lo que Argentina tiene para ofrecerles. Los productores argentinos están constantemente impulsando mejoras para entender sus terruños y los vinos que son capaces de producir, y nosotros creemos que es importante para el mercado experimentar estas innovaciones”, expresó Alberto Arizu, presidente de Wines of Argentina, durante la ceremonia de premiación.

Realizada en Bodega Salentein -donde también se dictaron los seminarios el mercado mundial-, a la ceremonia asistieron unas 350 personas entre bodegueros, autoridades nacionales y provinciales, directivos de organizaciones de la industria vitivinícola, integrantes del jurado y periodistas. Terminó así la semana de cata en la que al menos 47 vinos obtuvieron la cifra dorada de los 95 puntos.

La cata y los premios

Con la finalidad de mostrar la diversidad ofrecida por los diferentes terroirs de Argentina, este año las catas fueron organizadas por regiones productivas, además de categorías de precios y varietales como se hacía en ediciones previas. La degustación fue a ciegas y en varias rondas durante la semana pasada.

Los vinos que recibieron trophy fueron en total 17: seis red blends, cinco malbec, un cabernet sauvignon, un cabernet franc, un chardonnay, un sparkling wine, un white blend y un sweet wine (ver recuadro). Asimismo, se entregaron los trophies regionales, que fueron: valles del Norte, Colomé Malbec 2015, Bodega Colomé; valles de Mendoza, Gran Medalla Cabernet Franc 2014, Bodega Trapiche; valles Patagónicos & Atlantic, Grand Reserve del Fin del Mundo 2013, Bodega del Fin del Mundo; y región de La Rioja y San Juan obtuvo el cuarto Regional Trophy con Pyros Special Blend 2013, Bodega Salentein.

Durante la ceremonia también se galardonó al sommelier argentino Andrés Rosberg como “Personalidad del año 2017” en virtud de haberse convertido en presidente de la Asociación de la Sommellerie Internacional (ASI), siendo el primer argentino en presidir esta organización.

Changing the game

El seminario “Changing the Game: from varietals to regions” (Cambiando el juego, desde los varietales a las regiones”) abordó los nuevos desafíos para el vino argentino bajo la perspectiva de variedad y región. Los jurados dieron buenas pistas.

Lucy Shaw, gerente editorial de The Drink Business, dijo que “en el Reino Unido el malbec se convirtió en la definición de vino para las nuevas generaciones. Muchos piden malbec a la hora de pedir un vino. Hay que trabajar sobre este éxito para mostrar lo demás. Las catas del AWA nos demostraron que hay mucho que pueden ofrecer”.

Por su parte, Eric Zillier, EE.UU. sommelier y miembro de SevenFifty Technologies, expresó: “El malbec sigue siendo el rey pero hay espacio para que el vino argentino siga creciendo en EE.UU. con tintos más ligeros o elaborados a partir de diferentes técnicas de vinificación. También es momento de poner foco en el origen y para eso las IG (indicaciones geográficas) son clave, ya que nos ayudan a entender mejor los vinos”.

En tanto que Shengan Karla Wang (China), fundadora de Penguin Society, manifestó: “El paladar chino tiene afinidad con el malbec, el que lo descubre se enamora de su sabor. Además, hay mucho reconocimiento de la gastronomía argentina y sus sabores, especialmente las carnes. Combinar carnes y vinos hoy es una buena manera de fortalecer la imagen del vino argentino en China”.

Los 17 trophies

Fabre Montmayou Reserva Malbec, 2016 - Bodegas Fabre SA

Doña Paula 969, 2017 - Doña Paula

Cocodrilo Corte, 2015 - Viña Cobos SA

Riccitelli & Father, 2014 - Riccitelli Wines

Finca Los Nobles Cabernet Bouchet, 2012 - Bodega Luigi Bosca/Familia Arizu

Santiago Graffigna, 2014 - Bodegas Graffigna

Alta Vista Premium Extra Brut - Alta Vista

Agostino Familia White Blend, 2014 - Finca Agostino Hnos. SA

Cadus Vistaflores Appellation Chardonnay, 2016 - Cadus Wines

Gran Medalla Cabernet Franc, 2014 - Trapiche

Santa Julia Reserva Malbec, 2016 - Bodega Santa Julia

Tito Zuccardi Paraje Altamira, 2015 - Bodega Zuccardi Valle de Uco

Santa Julia Reserva Malbec Cabernet Franc, 2016 - Bodega Santa Julia

Rutini Apartado Gran Malbec, 2014 - La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda.

Grand Reserve Del Fin del Mundo, 2013 - Bodega Del Fin del Mundo

Colomé Malbec , 2015 - Bodega Colomé

Cafayate Gran Linaje Torrontés Cosecha Tardía, 2015 - Bodegas Etchart (Pernod Ricard Argentina SRL)