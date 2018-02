A paso del campeón, el líder se corta

El arquero visitante, Josué Ayala, un ex Boca, le atajó un penal a Carlos Tevez cuando se jugaban 36 minutos del complemento.

En cuanto al partido, si bien Boca manejó más la pelota, estuvo impreciso e inconexo entre líneas, por lo que le costó mucho generar peligro cerca de la valla del “1” visitante, que fue uno de los mejores de la noche.

Por su parte, Temperley, más allá de sus limitaciones, peleó todo lo que pudo e incluso por momentos puso en aprietos a Boca, sobre todo al final del partido.

Embed

Primer tiempo parejo

Recién a los 33 minutos los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tuvieron su primera chance clara de gol, pero Walter Bou le erró al arco luego de una buena habilitación de Cristian Pavón.

Dos minutos después el que se salvó fue Boca, cuando el arquero Agustín Rossi voló sobre su palo izquierdo, manoteando al córner un violento zurdazo de Ramiro Costa.

Jugados 40 minutos, el Celeste quedó mal parado en una contra local, Cardona buscó a Pavón con un pase largo de izquierda a derecha, el punta cordobés quiso esquivar al arquero, pero este estuvo más rápido y le robó el balón con la mano izquierda.

Fabra abrió el camino

Ya en el complemento, Temperley cerró filas más cerca de su valla, lo que empezó a tornarse peligroso, ya que Boca, con más empuje que fútbol, estaba cada vez más cerca de acertar en alguna jugada. Y así ocurrió a los 14 minutos, en una acción en la que Fabra desbordó por izquierda y lanzó un zurdazo, que pareció ser un centro, pero la pelota superó la posición de Ayala y se metió por el segundo palo, para el 1 a 0 del local.

Boca aprovechó la confusión del rival y estuvo cerca del segundo a los 19 minutos, pero Pavón no acertó al arco con un violento derechazo, tras ser habilitado por el uruguayo Nahitan Nández. El local comenzó a encontrar los espacios que no tuvo antes y a los 26 minutos tuvo el segundo gol en los pies de Wanchope Ábila, aunque el ex Huracán no estuvo preciso y su remate, desde el punto del penal, pegó en un palo y salió.

A los 35 minutos, Tevez, de regular tarea, encaró a Ignacio Boggino buscando la falta en el área, el árbitro Ariel Penel compró y cobró un dudoso penal para el local.

El propio Tevez ejecutó la pena máxima, pero lo hizo de manera anunciada, Ayala adivinó, se tiró sobre su derecha y rechazó el remate levantando la pierna izquierda. Cerca del final, el Gasolero empujó y dos veces estuvo cerca con Di Lorenzo primero y con un centro luego que despejó Fabra. Así Boca ganó con lo justo y sigue firme arriba, aunque su gran objetivo es la Libertadores.

“Nos faltó un poco más de decisión y precisión. Temperley nos bloqueó bien y no encontramos los espacios”, dijo Guillermo Barros Schelotto, el DT reconoció que no fue la mejor actuación de Boca.

“No se jugó bien y tenemos que mejorar si queremos seguir arriba. No hicimos nada de lo que se trabajó en la semana”, dijo Leonardo Jara, el defensor fue muy crítico con la actuación de su equipo.

Carlitos no pudo mojar ante la atenta mirada de Sampaoli

El Apache sigue con la pólvora mojada en La Bombonera. En su segundo partido en como local desde su regreso, tuvo la chance inmejorable desde los 12 pasos, pero el arquero Ayala le ahogó el grito y no pudo repetir lo que hizo en el Nuevo Gasómetro la fecha pasada.

Para colmo, en los palcos estaba mirando atentamente el entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, quien se hizo presente junto a Sebastian Beccacece para observar principalmente a Cristian Pavón, aunque también Tevez sabía que tenía una gran chance.

Al igual que el equipo en línea generales, la actuación del Apache no fue la mejor y cuando tuvo la chance de mandarla a guardar desde el punto de penal, el arquero del Gasolero se vistió de héroe y le dio una vida más a su equipo.

El Mellizo, crítico

“Lo mejor que nos llevamos es el resultado”. En rueda de prensa tras la victoria, el entrenador Guillermo Barros Schelotto reconoció que no fue una buena actuación la de su equipo pero valoró el hecho de llevarse el triunfo.

“En el juego no tuvimos la superioridad que solemos tener. En algo fallamos y hay que ser conscientes, hay que trabajarlo y que no vuelva a suceder en otros partidos”, analizó el entrenador.

“No hicimos bien nuestro trabajo en el primer tiempo. Sabíamos que el rival iba a atacar poco y a defender mucho. En el segundo tiempo marcamos una diferencia de juego clara, tuvimos situaciones y apareció el gol, pero hay que tener en cuenta el planteo defensivo del rival”, expresó el DT, que de todas maneras recalcó el hecho de haber ganado con un rendimiento flojo y seguir manteniendo la ventaja con sus perseguidores.