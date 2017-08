¿A qué edad deben ir las nenas por primera vez al ginecólogo?

El primer signo clínico de pubertad en las mujeres es el crecimiento mamario (aparición del botón mamario), que suele ser en promedio a los 10 u 11 años. Otro evento importante es la aparición de la menarca o primera menstruación.

¿Cuándo ir por primera vez al ginecólogo? No hay una edad exclusiva para consultar por primera vez al ginecólogo, ya que, en realidad, muchos de los aspectos del desarrollo son chequeados en la consulta pediátrica, mediante el control del peso, la talla y la revisación de los caracteres sexuales. Como se trata de un evento progresivo, es relevante el tiempo y la secuencia en la que se van produciendo los cambios, cada cuerpo es distinto.

Sin embargo, es usual que las mamás acerquen a sus hijas para un control ginecológico que evalúe el normal desarrollo, a partir de los 9 o 10 años. También existen algunas consultas más frecuentes en esta etapa como pueden ser la aparición de flujo y vulvitis, así como la presencia de irregularidades menstruales, algo muy común en las primeras etapas luego de la menarca o primera menstruación.

La privacidad es un tema muy sensible. Esta primera consulta ginecológica tiene también una función de educación para la salud y prevención, donde además de detectar problemas se trabaja en la prevención de conductas de riesgo para la adolescente, vacunación y pautas de alimentación. Se comienza además a establecer un vínculo de confianza, fundamental dada la característica de la consulta ginecológica, en la cual siempre debe estar presente la privacidad. Es importante tener en cuenta que en nuestro país las y los chicos se inician sexualmente en promedio entre los 14 y 15 años, por lo que la educación sexual a tiempo es un factor de gran importancia para prevenir embarazos no deseados, ETS (enfermedades de transmisión sexual) y brindar información de calidad que habilite el placer sexual. Más allá de todos los cambios, a los adolescentes de hoy les toca un mundo complejo, con inseguridades, con cambios permanentes, con modelos dudosos, con falta de cierta información y exceso de otra. La dosis extra de paciencia y el intento de comunicación con nuestros hijos no pueden faltarnos nunca.

Crecimiento acelerado

Es necesario prestarle mucha atención al ritmo de crecimiento. Si una niña comienza la pubertad antes de los 8 años podría considerarse precoz. Si además de los cambios físicos se acompaña de un crecimiento acelerado, esto requiere atención y consulta pediátrica o ginecológica.

Signos a tener en cuenta

Uno de los cambios en las nenas es la aparición de flujo vaginal. Es una secreción que puede ser normal o anormal. Cuando comienza el desarrollo y con el aumento de los estrógenos, la formación de flujo aumenta, cambia el pH vaginal y la niña comienza a tener una descarga vaginal de lo que se llama leucorrea fisiológica, que es normal en esta etapa: es una especie de flujo blanquecino, lechoso.